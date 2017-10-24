Артем Лукоянов: "Не забивал 13 матчей? Да хорош, что вы ерунду несете, ***?"

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (1:2 Б) в интервью "Бизнес Online" подчеркнул, что в сегодняшней встрече его команде не хватило эмоций. Отметим, что форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Артем, сегодня прервали 13-матчевую безголевую серию…

– Да хорош, что вы ерунду несете, ***? Вы посмотрите, кто какие функции выполняет в команде, причем тут забить. Я в большинстве выхожу разве? Ну не забивал я, мы выигрывали, а сейчас забил – проиграли, лучше от этого? Я не считаю, сколько матчей я не забивал, можно сказать, что передо мной не стоит такая задача, главное – не пропустить.

– Показалось, что команде сегодня не хватало эмоций после двух ярких побед.

– Я думаю, что такое бывает, когда матчи подряд идут. Не будем забывать, что у нас за две недели восьмой матч, мы тоже не железные, усталость чуть накопилась. Появлялись ошибки, это дало о себе знать. Опять выезд? Куда деваться, не можем же мы не поехать. Завтра отдохнем и полетим, все силы отдадим.

– Вы играли под руководством Крикунова. Можно сказать, что "Автомобилист" – его типичная команда?

– Да, он так же дает играть молодежи, доверяет. У нас, наверное, более мастеровитая команда, а у них молодежь, которая сегодня нас обыграла.