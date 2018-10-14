Форвард минского "Динамо" Артем Артемов дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

– Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча "Динамо" (Минск) – "Локомотив", – говорится в сообщении на официальном сайте. – На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока минского "Динамо" Артёма Артёмова по п. 1.3.2 статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.