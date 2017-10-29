Арбитра КХЛ Комарова нашли с пробитой головой в аэропорту "Шереметьево"

Арбитра КХЛ Павла Комарова нашли с пробитой головой в аэропорту "Шереметьево", сообщает "МК". Судья летел после матча из Риги домой в Нижний Новгород через Москву и во время пересадки был обнаружен водителем трансфера без сознания уже после того, как его самолет вылетел. Происшествие произошло в пятницу днем.
Комарова нашли без сознания, его голова была в крови. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу. У арбитра открытая черепно-мозговая травма, полученная, предварительно, от удара тупым предметом сверху по голове. Жена Комарова подала заявление в полицию.
- Если он не зашел на борт улетающего самолета, почему его не искали? - заявила супруга арбитра. - Потом, если он не полетел, то его багаж должен был улететь в Нижний Новгород, однако мне его выдали в "Шереметьево". То есть получается, что сумку сняли с рейса. И еще один странный момент, мой муж всегда летает бизнес-классом, а у бизнеса трансфер до самолета обычно отличается. Почему он поехал в общем большом автобусе в самолет?
Дополнительная информация
http://www.mk.ru/incident/2017/10/29/v-sheremetevo-nashli-izvestnogo-khokkeynogo-sudyu-s-probitoy-golovoy.html
CALLIA_OMCK
А вам не кажется уважаемые чиновники из кдк что это следствие "вседозволенности" судей, я имею ввиду что в кхл судья всегда прав и ни кому не позволено даже слово сказать против судьи!!! Вот походу у кого то из болельщиков и наболело!!!
16:32