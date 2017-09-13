Анвар Гатиятулин: "В раздевалке "Трактора" стало более-менее"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после матча регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо" (4:1) отметил, что сегодняшняя победа придаст команде уверенности. Специалист также подчеркнул, что его подопечные в обороне не допустили ошибок.

– Что планировали на игру, то нам и удалось воплотить в жизнь, – сказал Гатиятулин. – Мы играли строго и дисциплинировано в обороне, и реализовали свои моменты.

– Насколько победа над "Динамо" важна в плане обретения уверенности?

– Победа всегда придает уверенность. Чувствуется, что в раздевалке стало более-менее, потому что до этого была напряженность. Хочу сказать слова благодарности команде за игру, самоотдачу и терпение. Ребята через работу смогли добиться результата. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)