Анвар Гатиятулин: "Трактор" сыграл против "Адмирала" строго и дисциплинированно"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (1:0) отметил, что матч сложился для команды непросто. Специалист также подчеркнул, что челябинский клуб после быстрой заброшенной шайбы сыграл строго и дисциплинированно.

- Тяжелый получился матч, - приводит пресс-служба "Адмирала" слова Гатиятулина. - Нам удалось удачно забить в начале игры, после чего команда сыграла строго и дисциплинированно. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу и прекрасный настрой. Также мы бы хотели выразить слова благодарности нашим болельщикам, которые здорово нас поддерживали на протяжении всей выездной серии.

Третий матч на выезде, тяжелые перелеты. Поэтому делали акцент на том, чтобы сыграть строго в обороне и допустить как можно меньше ошибок. Здорово, что удалось выполнить установку на матч.