Анвар Гатиятулин: "При таком графике у "Трактора" нет времени на тренировки"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (1:2) признал, что у "медведей" есть проблемы с реализацией. Специалист также добавил, что челябинцам нужно улучшать игру в большинстве.

– Ребята вышли с желанием, – цитирует клубная пресс-служба Гатиятулина. – Была видна нацеленность на ворота. Хотели победить, порадовать болельщиков в первой домашней игре. Создавали моменты, но, к сожалению, не смогли забить.

– "Трактор" во втором матче подряд получает удаления за нарушения численного состава. Из-за чего это происходит?

– Наверное, эмоции где-то перехлестывали, хотели сравнять счет, и, наверное, эта спешка привела к тому, что кто-то раньше выбежал. Мы постараемся исправить этот недочет в игре как можно быстрее.

– Опять проблема прошлого сезона – два матча, две шайбы...

– Будем тренироваться. Еще больше внимания уделим реализации и розыгрышу большинства. Были определенные трудности перед сезоном, мы в оптимальном составе собрались 21 августа. При таком графике тренироваться нет времени, в основном после игр восстанавливаемся. Надеюсь, к следующей игре это взаимопонимание будет, и игра в атаке станет более раскованной. Реализация поправится. Вдобавок вратари сегодня здорово сыграли, и, повторюсь, сказывается волнение.