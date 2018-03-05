Анвар Гатиятулин: "По Якуцене без комментариев. Произошла вынужденная замена"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после победы над "Нефтехимиком" (4:1) во втором матче серии плей-офф не стал называть причины, по которым игру пропустил нападающий Максим Якуценя. Напомним, что счет 2-0 в пользу челябинцев.

– Тяжелый, непростой матч. Равная игра. Смогли создать моменты, выжать максимум и забить. Терпеливая игра, самоотдача принесли победу. Также хотелось бы сказать слова благодарности болельщикам за поддержку, потому что играем второй день подряд – тяжело, но нас поддерживали и гнали вперед.

– Оцените игру Кравцова в первом звене, и что с Максимом Якуценей?

– По Якуцене пока без комментариев. Так сложилась ситуация, что произошла вынужденная замена. Хорошо смотрелся, играл, старался. Главное, что хотелось бы видеть – старание, желание не уступить. Все это присутствует. Молодец.

– Взяли тайм-аут во втором периоде. Чувствовали, что гол назревает?

– Нет, ребята просто попали на пересменке после удаления. Нужно было немножко вздохнуть, поэтому взяли тайм-аут.