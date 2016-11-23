Анвар Гатиятулин: "От "Трактора" снова ушла уверенность"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после матча регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо" (1:2 ОТ) отметил, что команда потеряла уверенность после выездной серии. Это поражение для челябинцев стало третьим подряд.

- После выезда, где мы потерпели два поражения, видно, что уверенность опять ушла, - приводит пресс-служба "Трактора" слова Гатиятулина. - Допускаем ненужные ошибки в своей и средней зонах, мало создаем в атаке. Тем не менее, все стараются и никого эта ситуация не устраивает. Продолжаем работать и готовиться к следующим матчам.

- Судя по обратной замене Губарева, дебют на месте Черникова оказался неудачным?

- Мы забиваем по одной шайбе уже какую игру и пытаемся что-то искать, пробовать, менять. Не только этих ребят поменяли, а еще были изменения. По ходу матча решили вернуться к прежним сочетаниям.