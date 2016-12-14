Анвар Гатиятулин: "Цыгуров до последнего оставался в работе"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин отметил, что прославленный отечественный тренер Геннадий Цыгуров до последних дней жизни помогал команде, оставаясь в работе. Ушедший из жизни Цыгуров играл за "Трактор" с 1960 по 1977 год, возглавлял челябинский клуб с 1978 по 1984 год, с 1987 по 1990 год и с 2005 по 2007 год.

– Большая утрата для всего российского хоккея. Геннадий Федорович был замечательным человеком, внес огромный вклад в развитие нашего хоккея, – цитирует "Р-Спорт" Гатиятулина. – И как игрок, и как тренер сделал очень много для челябинского "Трактора". Цыгуров до последнего оставался в работе, сделал много лично для меня – его советы всегда помогали мне в работе. Выражаю искренние соболезнования семье Геннадия Федоровича.