Антон Слепышев: "Накал в дерби со "Спартаком" будет при полных трибунах"

Новичок ЦСКА Антон Слепышев стал автором победной шайбы в матче кубка мэра Москвы со "Спартаком" (3:0). Хоккеист отметил, что с началом регулярного чемпионата КХЛ на трибунах будет больше болельщиков.

– Начали матч чересчур уверенно. Можно было сыграть попроще. Дожали соперника в концовке. Так и гол забил – наброс и добивание. Я очень соскучился по хоккею.

– Сегодня накала, присущего дерби, не чувствовалось.

– Трибуны должны забиваться побольше, тогда и накал будет сильнее. От этого все зависит. Мы настраиваемся на матч как на дерби. Но нужен народ. Арена хорошая, если сюда будет ходить публика, то и для нас лучше.

– Вам не раздают по сто билетов, чтобы вы их распространили среди друзей?

– Пока нет.

– Как проходит ваша адаптация в ЦСКА после возвращения из НХЛ?

– Я был в Финляндии на сборах, снова почувствовал большие площадки. У меня было небольшое повреждение, но работал один. Чувствую себя хорошо. (Михаил ЗИСЛИС)