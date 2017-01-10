Андрей Светлаков: "Каждая игра со СКА получается "от ножа"

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков после поражения от СКА (2:3Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его команда не хуже питерской. Также форвард посетовал, что московских армейцев подвели удаления, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– ЦСКА выиграл у СКА четыре последних матча в Москве. Это придавало дополнительной уверенности?

– У нас каждая игра с ними получается "от ножа". Мы не смотрели на то, сколько встреч дома выиграли, а сколько в гостях. Подходим к каждой игре с новыми эмоциями.

– Сегодня ЦСКА два раза отыгрывался. Было ощущение, что вот-вот дожмете СКА и вырвете победу?

– Да. Было такое ощущение, когда сравняли счет. Эта шайба придала нам еще больше сил. Нужно было дожимать соперника в концовке, реализовывать свои моменты. Да и в овертайме тоже были возможности для взятия ворот.

– Обе шайбы ваша команда пропустила в меньшинстве. Наверняка Дмитрий Квартальнов говорил, что много удаляетесь и с этим нужно что-то делать.

– Да, у нас были неоправданные удаления, которые и подвели. Но ничего. Мы сделаем работу над ошибками и с новыми силами пойдем в бой.

– Почувствовали после игры, что не хуже СКА или и так понимали это?

– Мы это понимаем. Что говорить кто хуже, кто лучше… Каждый матч – это новая битва, новый вызов для нас и для них.