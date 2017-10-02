Андрей Скабелка: "Второй период определил результат матча"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после победы над "Сочи" (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что второй период команда провела здорово. По словам наставника, хорошо играл вратарь Олег Шилин.



– Непростое начало. Хорошая команда, показывает хороший хоккей в начале чемпионата, – приводит слова Скабелки официальный сайт "Сочи". – Не просто так команда имеет столько очков, мы очень серьезно настраивались. В принципе, в первом периоде был равный хоккей, с равными возможностями. Да, мы забили в большинстве, но команда "Сочи" тоже имела свои шансы. У нас Олег Шилин здорово сыграл. Второй период наша команда провела мощно, забросили три шайбы и во многом этот период определил результат матча.