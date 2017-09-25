Андрей Скабелка: "Сундстрема не увидим до нового года"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после поражения от московского "Динамо" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его игроки выдохлись в этой встрече. Также специалист рассказал о ситуации с травмированным Юханом Сундстремом.

– "Динамо" с победой, – сказал Скабелка. – Сложно комментировать такой матч. Мне кажется, несмотря на то, что одна шайба была забита, напряжение было на протяжении всего матча. Конечно, во втором периоде мы должны были забивать. Были выходы 3 в 0, 2 в 1, большинства было достаточно. Но если не забивать голы… По другим моментам мне сложно предъявить претензии – мы неплохо двигались, создавали моменты, достаточно хорошо играли в своей зоне. Но чтобы выигрывать, надо забивать. А мы не смогли сегодня пробить Еременко. И все решила эта ошибка в начале третьего периода. Матч, к сожалению, проигран.

– Есть ли определенность по Сундстрему?

– К сожалению, мы его не увидим в ближайшее время. У него серьезная ситуация. До нового года точно не выйдет на лед. Мы, конечно, надеялись на него. Да и он обнадеживал и на предсезонке, и в первый играх. Он сильный нападающий, центральный первого звена. Мы ждали вердикта врачей, и он оказался неутешительным. Он съездил на дополнительное обследование в Швецию, и выяснилось, что ему необходима операция. Поэтому, сейчас мы ищем усиления.

– Как оцените игру, когда заменили вратаря на шестого полевого игрока?

– Если голов нет, какие могут быть оценки. Мы многое делали, создали несколько моментов, но не забили, не выиграли.

– Старание увидели?

– Мы же не золотоискатели, чтобы стараться. Профессиональные спортсмены выходят и делают свое дело. Мы должны были забить, но не забили.

– "Локомотиву" забили шесть шайб, сегодня ни одной. О чем это говорит?

– Если бы у нас сегодня не было моментов, я бы сказал, что мы выдохлись. Но сегодня хватало всего. И моментов было достаточно. Могли и не в одну шайбу выиграть. Реализация подвела. И очень надежен был Еременко. (Анна ЛЕВЧЕНКО)