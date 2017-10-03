Андрей Скабелка: "Сочи" - хорошая команда, "Авангард" настраивался очень серьезно"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после победы над "Сочи" (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что заброшенные шайбы во втором периоде определили результат встречи. Также специалист отметил игру соперника, несмотря на крупное поражение.

– Непростое начало, – цитирует официальный сайт "Сочи" Скабелку. – Хорошая команда, показывает хороший хоккей в начале чемпионате. Не просто так команда имеет столько очков, мы очень серьезно настраивались. В принципе, в первом периоде был равный хоккей, с равными возможностями. Да, мы забили в большинстве, но команда "Сочи" тоже имела свои шансы. У нас Олег Шилин здорово сыграл. Второй период наша команда провела мощно, забросили три шайбы и во многом этот период определил результат матча.