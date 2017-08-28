Андрей Скабелка: "Не важно, сколько вратарь пропустил, если команда победила"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после победы над "Спартаком" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда смогла хорошо сыграть несмотря на то, что провела 8 встреч за 13 дней. Он также добавил, что остался доволен домашней серией игр.

– Я могу только поблагодарить ребят: за характер, за желание играть друг за друга. Непростая у нас получилась ситуация в том плане, что мы за 13 дней провели 8 домашних игр, – сказал Скабелка. – Предсезонные турниры как бы наложились на начало чемпионата. И если в Астане был просто предсезонный турнир, то дома мы уже играли в режиме чемпионата. Поэтому ребята молодцы. Много сыграли, ударно провели август. Но проблема в том, что турнир Блинова мы провели на эмоциях, забили много. Но чемпионат начался, и пошла рутина как бы. Не смогли переключиться, отдохнуть пару дней. А у нас не получилось такого перехода. Но я повторюсь, благодарен ребятам, что они так сыграли. Что касается игры, было непросто. Была равная игра, во втором периоде был момент, когда соперники много играли в нашей зоне, контролировали шайбу, не давали нам смениться. Но после тайм-аута нам удалось успокоить ребят. И после него игра получилась неплохая. И мы довели ее до победы.

– Не играли Михеев, Сундстрем. Это травмы или ротация?

– У нас сегодня все связки были разбиты. Это связано с микротравмами. Они не позволили сыграть ни Михееву, ни Сундстрему, ни Фисенко. Михеев сыграет с ЦСКА. Сундстрем и Фисенко, надеюсь, тоже.

– Как вам понравилось сочетание Пережогина, Лемтюгова и Семенова?

– Так сколько они сегодня забили. На самом деле это очень интересные моменты. Пять троек взрослых и молодежь. Сегодня еще Манукян сыграл. Он всю ночь летел после сборной, в которой он здорово выступил – 3 гола. И на предсезонной подготовке он нам очень понравился.

– С Пережогиным все в порядке после сегодняшнего столкновения?

– Все нормально.

– Первый матч сыграл Шилин. Как оцените его игру?

– Команда выиграла. Мне кажется, не важно, сколько вратарь пропустил, если команда победила.

– Как оцените итоги домашней серии?

– По результату удовлетворен. По качеству игры – все матчи были разными. Но я уже говорил, что август у нас был очень насыщенным. Думаю, придем в себя и уже вольемся на 100 процентов в чемпионат. (Анна ЛЕВЧЕНКО)