Андрей Скабелка: "На третий период игроки "Авангарда" вышли заряженными"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" (3:1) отметил, что обе команды показали хороший хоккей. По его словам, у рижан быстрая и неуступчивая команда с хорошими исполнителями

- Сегодня был, как мне показалось, хороший хоккей. "Динамо" быстрая, неуступчивая команда с хорошими исполнителями. Мы серьезно готовились к первому матчу. Кто бы не встречался на старте сезона – и вчера на матче открытия – было много сумбура, эмоций. В первом периоде мы создали побольше моментов, но не сумели их реализовать. Второй период уже в некоторых моментах был за рижанами. Наши невынужденные удаления позволили сопернику выйти вперед. Но третий период с самого начала мы проводили в зоне атаки, вышли заряженными на то, чтобы вытаскивать этот матч. Быстрые голы, которые мы забили, помогли нам довести матч до победы.

- Почему не получалось забить в первом и втором периоде, ведь броски были? Не хватало везения?

- Что значит везение или невезение. В воротах ведь тоже играет мастер. Мастерство вратаря было выше. А невезение – это когда ты в пустые ворота бросаешь и не попадаешь. А когда вратарь мешает шайбе залететь в ворота – это мастерство вратаря. (Анна ЛЕВЧЕНКО)