Андрей Скабелка: "Для "Авангарда" выход в финал Восточной конференции - задача минимум"

Новый главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка подчеркнул, что руководство не ставило перед ним конкретной задачи на следующий сезон. При этом специалист уверен, что омичи обязаны дойти до финала Восточной конференции в следующем розыгрыше Кубка Гагарина.

- Вы уже общались с руководством клуба? Какие моменты были наиболее принципиальными, - вопрос Скабелке.

- Да, мы общались и с Дыбалем, и с Шалаевым. Говорили о концепции команды, о том, в какой хоккей мы собираемся играть. Я уже о них упоминал.

- Обсуждали ли задачу на сезон?

- Задачи на сезон совет директоров поставит перед началом сезона. Но я думаю, что от "Авангарда" - команды с победными традициями - ждут только высоких мест. Выход в финал "Востока", думаю, останется задачей-минимум. Председатель совета директоров Александр Дыбаль сказал, что бюджет клуба сохранится на том же уровне и в случае выхода в финал конференции "Газпром-нефть" рассмотрит вопрос о его увеличении. Так что перспективы в наших руках. (Анна ЛЕВЧЕНКО)