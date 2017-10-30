Андрей Скабелка: "Авангарду" в последнее время тяжело даются голы"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка разочарован поражением от ЦСКА (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Специалист поблагодарил свою команду за игру, но отметил, что в последнее время омичам тяжело даются забитые голы.

– Тяжело нам в последнее время даются голы. Шесть периодов шли к этому голу, забили и так достаточно легко пропустили в следующей же смене, – сказал Скабелка. – По игре – достаточно ровно ее провели. Может, не так агрессивно играли в зоне соперника, но он, в общем-то, и не позволял этого.

Были моменты. Но не очень интересно мы сыграли большинство, которого было сегодня достаточно для того, чтобы забить больше одной шайбы. Могу поблагодарить ребят – непросто после выезда, да еще и первая игра такая с сильным соперником. Да, мы разочарованы, что проиграли, но… Готовимся к следующей игре.

– Что случилось в момент, когда ЦСКА сравняли счет? Характера не хватило?

– Характера у нас достаточно, я думаю.

– Как оцените действия дебютанта команды Тэдди Перселла?

– Сложно и ему, и его сложно оценивать. Он никогда не играл на таких площадках, для него вообще все новое. Всю свою карьеру он провел в НХЛ. И ему надо время, и нам, чтобы давать оценки его действиям.

– Установку на матч в целом команда выполнила?

– В целом матч был таким, что много моментов и не было. Но с такой командой были и сложно ожидать другого – эта команда сильная и собранная. Вратарь подчищал в каких-то моментах, и в обороне сыграли достаточно надежно. Но когда ты забиваешь шайбу за четыре минуты до конца, нужно этот счет сохранять. (Анна ЛЕВЧЕНКО)