Андрей Разин: "Удачное выступление "Куньлуня" – не сенсация"

Бывший главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин выразил мнение в интервью "Известиям", что успешное выступление "Куньлуня" в дебютном сезоне в НХЛ не является чем-то сенсационным. Китайский клуб закрепился на седьмом месте в Восточной конференции.

– Успешное выступление "Куньлунь Ред Стар" в КХЛ не является чем-то удивительным и сенсационным, несмотря на то что для китайского клуба этот сезон – дебютный, – сказал Разин. – У команды подобран хороший состав, который усиливается по ходу турнира. Те хоккеисты, которые играли в первой пятерке "Куньлуня" в начале сезона, сейчас уже играют в третьей. А на их место пришли более сильные и опытные спортсмены. Команда поймала свою игру, кураж, многим хоккеистам в ее составе есть что доказывать, поэтому они выкладываются на 200 процентов. Также немаловажную роль в успехах китайского клуба играет грамотная работа главного тренера Владимира Юрзинова-младшего.