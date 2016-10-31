Андрей Разин: "Рад тому, что меня отправили в отставку"

Андрей Разин рассказал "СЭ" о своем увольнении с поста главного тренера "Автомобилиста". Клуб из Екатеринбурга объявил о том, что специалист освобожден от занимаемой должности "за неудовлетворительные спортивные результаты".

– Какой была первая реакция после того, как вам сообщили об отставке?

– Как не парадоксально это прозвучит, но я рад, что так произошло. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца (смеется).

– Можете объяснить вашу версию такого решения со стороны руководства?

– С агентом все уже договорено, и я в самое ближайшее время подпишу бумагу, согласно которой ничего не должен говорить ни про собственное увольнение, ни про клуб.

– Готовы броситься на амбразуру и возглавить другую команду, ведь предложения вам с учетом происходящего в КХЛ в последнее время наверняка последуют?

– Да, я сейчас нахожусь в очень хорошей форме, вчера похудел (смеется). Готов отказаться от отдыха на Мальдивах и снова взяться за работу. (Михаил ЗИСЛИС)