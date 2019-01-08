Андрей Разин: "К сожалению, расхлябанность перевернула все с ног на голову"

Главный тренер "Северстали" Андрей Разин после матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (3:2 ОТ) посетовал на расхлябанность игроков. Однако, по его словам, он доволен.

– Я, конечно, доволен двумя очками. Мы хорошо начали игру, забили. Но, к сожалению, расхлябанность перевернула все с ног на голову, – цитирует тренера официальный сайт команды. – Очень доволен, что все равно верили до конца, продолжали играть в четыре тройки нападения. В итоге смогли дожать и победить. Спасибо большое болельщикам, что тоже верили в нас до самого конца.