Андрей Разин: "Игроки "Автомобилиста" думали, что "Югра" будет забивать сама себе"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин извинился перед болельщиками за поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Югрой" (2:3). По словам специалиста, на это мог повлиять недостаток настроя.

- Был отрезок в прошлом сезоне, когда удачно сыграли с четырьмя первыми командами чемпионата, - начал Разин. - Некоторые хоккеисты не так это оценили - живут на старых дрожжах. Думают, так всегда будет. Сегодняшний матч как никогда показателен - посчитали, что хоккеисты "Югры" сами себе будут забивать. Это проблема тренерского штаба, где-то дали слабину. Будем исправляться, работать и идти дальше. Приношу извинения болельщикам.

- Сегодня было три момента, когда команда зарабатывала большинство, и тут же следовало ответное удаление.

- Я уже сказал про это. Есть и молодые и старые игроки, которые за счет старых заслуг пытаются играть. Синдром Коваржа, он такой заразой вошел в нашу команду.

- Как вам игра Устинского сегодня?

- Ошибки голкипера сразу видны, а то, что некоторые игроки по 12 раз шайбу теряют... Да, не выручил в эпизоде с третьей шайбой. Молодой вратарь еще, надо работать.

- Симаков - центральный нападающий. Ваш комментарий.

- Это наша ротация. В центре, как это ни парадоксально, он лучше выглядит. (Алексей МАКСИМОВ)