Андрей Назаров: "Вот когда Ягр приедет в "Нефтехимик", я вам расскажу, как буду его использовать"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров прокомментировал заявление генерального менеджера клуба Раила Якупова об интересе к Яромиру Ягру. По его словам, нижнекамцам интересен этот нападающий.

- (Долго смеется) Конечно, Ягр нам интересен.

- Хорошо. Как вы планируете его использовать?

- Давайте, когда он приедет, я вам лично расскажу, как буду его использовать (смеется). Хорошо?

- Яромир сейчас как раз в Европе, может быстро прилететь в Нижнекамск.

- Давайте дождемся хоть чего-то. Заявление Раила интересное. Может, в этом что-то есть. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, последним клубом 45-летнего чешского форварда была "Флорида", за которую он выступал с 2014 по 2017 год. По данным чешских СМИ, Ягр рассматриавет возможность продолжения карьеры в России, если не сможет продолжить карьеру в США.