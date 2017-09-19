Ягр попал в сферу интересов "Нефтехимика"

Генеральный директор "Нефтехимика" Раил Якупов в Твиттере клуба сообщил, что нижнекамцы проявляют интерес к бывшему нападающему "Флориды" Яромиру Ягру. Ранее 45-летний форвард заявлял, что намерен продолжить карьеру в НХЛ.

- Мы очень интересуемся Ягром, - сказал Якупов.

Ягр выступал за "Флориду" с 2014 по 2017 год. В прошедшем сезоне на его счету 46 (16+30) очков в 82 матчах.

Отметим, что в случае перехода в клуб КХЛ чешский нападающий получит возможность сыграть шестых в карьере Олимпийских играх. По данным чешских СМИ, Ягр рассматриавет возможность продолжения карьеры в России, если не сможет продолжить карьеру в США.