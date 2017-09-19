Генменеджер "Нефтехимика": "Мы хотели Зарипова, а сейчас хотим Ягра. И можем себе его позволить"

Генеральный менеджер "Нефтехимика" Раил Якупов, комментируя интерес к Яромиру Ягру, заявил, что клуб в межсезонье вел переговоры с нападающим Данисом Зариповым. По его словам, нижнекамцы могут себе позволить подписать игрока высокого уровня.

- Вы, наверное, слышали, что мы Зарипова хотели летом? Это же не черный пиар был. Мы вели с ним переговоры. Но с ним у нас не получилось, "Ак Барс" его подписал. Я понимаю, что у нас новая бюджетная политика, но Ягр - звезда. Это во-первых. А во-вторых, у нас в третьем-четвертом звеньях играют люди из ВХЛ. Поэтому у нас есть возможность немножко денег потратить и пригласить такую звезду, как Ягр. Другое дело - поедет он к нам или нет.

- Но позволить вы себе его можете.

- За нами такая группа организаций стоит - группа компаний ТАИФ и Нижнекамск-Нефтехим, что мы можем себе очень многое позволить. (Игорь ЕРОНКО)

Андрей Назаров: "Конечно, Ягр нам интересен" // Полностью интервью Раила Якупова - здесь