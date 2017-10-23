Андрей Назаров: "С "Автомобилистом" в турнирной таблице идем нос в нос"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после победы над "Автомобилистом" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команде противостоял сильный соперник. Нижнекамский клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.

– Рады победе. Играли с сильным соперником, с которым в турнирной таблице идем нос в нос. Ребята бились, вратарь сыграл хорошо, болельщики здорово нас поддерживали. Готовимся к следующему матчу.

– Сегодня в первом звене играл новобранец Еглич. Как оцените игру этой тройки?

– Знаете, команда выиграла, ребята старались. Так отвечу.