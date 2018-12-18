Андрей Назаров: "Нефтехимик" не смог забить и потерял уверенность"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (0:1) отметил, что команда потеряла уверенность из-за слабой реализации моментов.

- Настраивались, знали, что будет тяжелая игра. С одной стороны установку выполнили, движение было, на мой взгляд, - приводит пресс-служба "Трактора" слова Назарова. - Но когда не забиваешь, теряется уверенность и начинаешь нервничать. Получился сумбур. Были моменты, могли реализовать и уйти на ничью, но что-то не получилось.