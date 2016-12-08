Андрей Назаров: "Индивидуальные ошибки не позволили "Нефтехимику" набрать очки в матче со "Спартаком"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после поражения от "Спартака" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что обидно терять очки на последних минутах встречи, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Напомним, к последней минуте третьего периода счет встречи был равный – 1:1.

– Мы старались. Игра была интересная, болельщикам такие матчи нравятся, – подчеркнул Назаров. – Но индивидуальные ошибки привели к тому, что мы даже на одно очко не наработали. А так все бились, старались. Обидно, конечно, терять очки на последних секундах.

– Есть ли в команде проблемы с вратарем? Обидно, наверное, пропускать на последних секундах в ближний угол.

– Я не буду обвинять вратаря в этом голе, там били и другие ошибки игроков, контратака. Наш голкипер неплохо сыграл, выручал в других моментах. Он сыграл в этом матче хорошо.

– Показалось, что сначала давил "Спартак", а в третьем периоде "Нефтехимик" перехватил инициативу.

– Это хоккей. Были моменты, и у "Спартака" тоже, когда мы с ленточки вытаскивали шайбу, у нас тоже. Игра шла до гола, и мы его пропустили.

– Может, стоит продолжать руководить командой по телефону, как раньше, ведь ей больше фартило.

– Парочку матчей еще проиграем и тогда что-то решим.

– Когда удаляли игроков вашей команды, показалось, что вы отворачивались от судей. Не хотели спровоцировать себя и их?

– Да нет, почему? Сегодня не было претензий к арбитрам.