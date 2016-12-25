Андрей Назаров: "Игрокам "Нефтехимика" нужно было играть самоотверженнее в матче со СКА"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров посетовал на плохую реализацию моментов после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:4). Также он выразил удовлетворение игрой вратаря Ивана Касутина.

– Хочу поздравить коллегу с победой, – цитирует пресс-служба "Нефтехимика" Назарова. – На мой взгляд, для нас получилась интересная игра, посмотрели на молодых ребят, дали им сегодня побольше времени поиграть. Где-то даже что-то получалось, но реализация моментов у нас хромает уже которую игру.

– Справился ли сегодня Порядин со своими обязанностями?

– Тяжело сказать. Не та игра, где его надо было проверять, просто так получилось.

– Как вошел в игру Касутин?

– Тяжело опять же оценить. Тяжелая игра с сильным противником. В целом неплохо, пару неплохих моментов он вытащил. А все голы – так скажу, ребята не помогли ему в этих моментах, можно было посамоотверженнее сыграть.