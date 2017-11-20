Андрей Мартемьянов: "Рад непростой победе "Амура" в матче против минского "Динамо"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" отметил, что игра складывалась напряженно. Специалист также добавил, что динамовцы выглядят очень прилично.

– Спасибо коллеге за поздравления, – цитирует пресс-служба минчан Мартемьянова. – Спасибо болельщикам, которые терпеливо поддерживали весь матч. Игра складывалась непросто, напряженно. Мы к ней готовились – нам нужны были очки. Спасибо парням за то, что при счете 2:2 шли вперед, правильно оборонялись, и в итоге хоккейный бог оказался на нашей стороне, позволив забросить в овертайме решающую шайбу. Хочу отметить, что "Динамо" выглядит очень прилично. Поэтому рад непростой победе.