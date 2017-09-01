Андрей Мартемьянов: "Амур" победил в матче против лидера нашего хоккея"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (3:2) поздравил болельщиков с победой. Специалист подчеркнул, что хабаровчане провели хорошую и боевую встречу.

– Хотелось бы поздравить наших болельщиков и наших парней с хорошей игрой. Победа была нам нужна – в последних играх играем неплохо, но забить не всегда удается, – цитирует пресс-служба "Магнитки" Мартмеьянова. – Хорошая была самоотдача. Понравились наши дебютанты – Йордан и Кондратьев. Внесли в команду уверенность. Ну и команда сегодня играла "от ножа", строго выполняя игровое задание. Немного дисциплина игровая подвела, но так провели хороший, боевой матч. Играли с одним из лидеров нашего хоккея – это и почетно, и весомая победа. Поздравляю наших парней. Молодцы.

– У вас тяжелое начало по календарю, длительный выезд, откуда берутся силы, чтобы настраивать команду?

– Парни прошли хорошую подготовку, все ответственно подходят, а все кто к нам приходят – прилично мотивированы. Вы сегодня сами это видели. Дальше Хабаровска – Охотское море и океан. Приезжают туда не отбывать номер, а вернуть себе имя, кто может быть считает, что он недооценен. А восстанавливаем как и все. Важно не только само восстановление, важен еще и характер – где-то сыграть через "не могу". Что парни показывают и доказывают. Доволен таким отношением команды к своему профессиональному долгу.

– Четыре матча до этого в воротах был Метсола. Сегодня вновь доверили ему. Не боитесь, что на него такая большая нагрузка ложится?

– Ну у нас после последнего матча в Казани был трехдневный перерыв, дали выходной, команда восстановилась. И психологически, и физически. Он в прошлом сезоне доказал, что он сильный вратарь. Доверяем ему. Подготовка его построена так, чтобы ему было удобнее восстановиться. Он профессионал с большой буквы и с таким вратарем приятно работать. Мы ему полностью доверяем.