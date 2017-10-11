Андрей Марков: "Насчет сборной Знарок мне не звонил"

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков после матча с московским "Динамо" (2:3) отметил, что он не думал о том, что выходит на лед против своей бывшей команды. По его словам, ему приходится привыкать к игре на больших площадках.

– "Динамо" – не чужая вам команда, испытывали особенные эмоции после своего гола?

– Старался не думать об этом, готовился к обычному матчу регулярного чемпионата. В то же время я понимал, что впервые выхожу против "Динамо". Это было необычно.

– Ностальгия была?

– Мы играли в новом дворце, а не в "Лужниках", поэтому я бы не сказал, что была какая-то ностальгия. Хотя и вчера, и сегодня с утра виделся со многими знакомыми из "Динамо". С тренерами вообще вместе играл, пообщался с доктором, массажистами.

– В матче у вас не все получилось?

– Мы знали, что будет тяжелая игра. Где-то не получилось, допустили небольшие ошибки.

– В раздевалке обсуждали первое поражение СКА в сезоне?

– Я от вас в первый раз услышал. Мне что, теперь "Сочи" поздравить надо? В хоккее одна из команд всегда проигрывает.

– Ваша адаптация к КХЛ закончилась?

– На больших площадках спустя долгое время мне играть необычно, потихоньку привыкаю. Нужно перестраиваться. Но я знал куда еду, все должно быть нормально. В КХЛ более энергозатратный хоккей, бегать надо больше. Не все здесь играют вертикально, многие команды используют закаты, поперечные передачи. Под это нужно подстраиваться.

– За НХЛ следите?

– Не особо. Но там только начало сезона. Все самое интересное впереди. Как только будет время, то обязательно посмотрю. Я провёл 16 лет в "Монреале", поэтому с некоторыми людьми я переписываюсь, общаюсь.

– С первыми голами с КХЛ они вас поздравляли?

– Меня поздравили семья, друзья, дети. Это для меня самое главное.

– Из сборной вам кто-то звонил – Знарок или гениальный менеджер?

– После того, как я вернулся в Россию, не звонили. Но я, как и любой спортсмен, всегда рад приглашению в сборную. Сейчас об Олимпиаде и остальном говорить рано. (Михаил ЗИСЛИС)