Андрей Кузьменко: "Тяжело было сдержать эмоции после гола ЦСКА, ведь этот клуб меня воспитал"

Форвард СКА Андрей Кузьменко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2 Б). Ранее Кузьменко выступал за столичный клуб, откуда перешел в СКА этим летом.

- Честно, гора с плеч упала после первой заброшенной шайбы, играть сразу стало легче, - сказал Кузьменко. - Более уверенно стал действовать. Первая шайба очень важна в этом плане, ведь ты пришел в такой клуб, с такими амбициями. Хотелось быстрее забить, к счастью, доверие было. Хорошо, что удалось забить.

- Вы всегда накручиваете соперников на пятачке, как получилось, что в этом матче шайба отлетела к вам?

- Полез на пятак, решил отдать перед этим защитнику. Здорово в итоге получилось.

- Вы бывший игрок ЦСКА, помогло ли вам это? Давали подсказки? В серии буллитов знали, куда бросать Сорокину?

- Я всегда туда бросал, и Илюха это знал. Решил в этот раз с другой стороны поехать. Никогда раньше так не делал, хорошо, что получилось.

- Силы остались на выездную серию?

- Конечно. Поток эмоций после этого матча сумасшедшей, игра захватывающая вышла. Нужно прибавлять от игры к игре.

- До вашей шайбы СКА мало бросал, в чем причина?

- Где-то до верного хотели довести, хотели не просто от синей забить, а по красоте сыграть. Потом поняли, что с ЦСКА это не пройдет. Когда обыгрываешь соперника, он пять вниз идет. Так что там непросто было.

- Вы не праздновали гол, тяжело было сдержать эмоции?

- Очень тяжело. Это клуб, который меня воспитал, я отдаю дань уважения всем, кто там работает.

- После гола Плотников вас чуть ли не задавил.

- Да нет, все хорошо, отлично было. (Игорь Новиков)

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