"Амур" в овертайме обыграл минское "Динамо"

"Амур" дома в овертайме одержал победу над минским "Динамо" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу хозяевам площадки принес точный бросок Олега Ли.

Отметим, что "Амур" прервал серию из двух поражений подряд. Для минчан этот проигрыш стал вторым кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Динамо" Мн (Минск) - 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Зогорна - 5 (Бывальцев), 23:11 - 1:0. Вл. Ушенин - 10 (Коларж, Вяч. Ушенин), 26:25 - 2:0. Хауден - 12 (Фонтэйн, Лингле), 42:59 - 2:1. Степанов - 5 (бол., Граньяни, Ковыршин), 46:22 - 2:2. Ли - 8 (Бывальцев, Коларж), 63:49 - 3:2.

Вратари: Метсола (26:06 - 26:25) - Энрот.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 33 (15+11+5+2) - 27 (7+9+8+3).

Судьи: Ансонс, Овчинников.

20 ноября. Хабаровск. "Платинум Арена".