"Амур" продлит контракт с Кондратьевым на один сезон

"Амур" достиг договоренности о подписании нового контракта с защитником Максимом Кондратьевым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 35-летним хоккеистом будет рассчитано на один сезон.

В КХЛ он выступал за такие клубы, как ЦСКА, "Салават Юлаев", "Трактор", а последние два года провел в "Амуре". В минувшем сезоне он провел 47 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 15 (3+12) очков. Всего в лиге – 517 матчей в 135 (29+106) очков.​