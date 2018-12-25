"Амур" прервал шестиматчевую победную серию "Витязя"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" на своем льду обыграл "Витязь" со счетом 2:1. Таким образом, прервалась победная серия подмосковной команды, которая составляла шесть матчей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Витязь" (Подольск) – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Макеев – 9 (Головков), 13:24 – 0:1. Пьянов – 4, 41:40 – 1:1. Зогорна – 8 (бол., Руденков), 50:47 – 2:1.

Вратари: Лангхамер – Ортио (58:50).

Штраф: 4 – 18.

Броски: 30 (7+13+10) – 27 (6+6+15).

Судьи: Гусев, Кулаков.

25 декабря. Хабаровск. "Платинум-Арена".