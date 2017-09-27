"Амур" потерпел девятое поражение подряд, уступив "Северстали"

"Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграла "Амур" со счетом 2:1. Победный гол забил Матей Странски.

Для череповецкого клуба это четвертая победа подряд. Хабаровчане потерпели девятое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Амур" (Хабаровск) – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Кагарлицкий – 7 (бол., Бумагин, Чернов), 10:53 – 1:0. Кузьмин – 2 (бол., Кондратьев, Бывальцев), 16:38 – 1:1. Странски – 3 (бол., Вовченко, Трубачев), 37:49 – 2:1.

Вратари: Гудачек – Метсола (57:44).

Штраф: 31 – 14.

Броски: 29 (9+9+11) – 25 (11+9+5).

Судьи: Оскирко, Раводин.

27 сентября. Череповец. Ледовый дворец.