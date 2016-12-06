13:49 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Амур" получил от СКА двух игроков из ВХЛ

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"Амур" и СКА произвели обмен, в результате которого в команду из Хабаровска отправились два хоккеиста клуба "СКА-Нева", сообщает официальный сайт "тигров". Команда из Санкт-Петербурга получит денежную компенсацию.

За "Амур" будет выступать 21-летний нападающий Денис Орлович-Грудков, на счету которого 26 (7+19) очков в 27 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, и 21-летний защитник Михаил Тихонов, набравший 10 (2+8) очков в 28 встречах.

Напомним, что ранее в СКА из "Амура" перебрался защитник Артем Зуб.

Дополнительная информация

http://hcamur.ru/news/amur/dva-igroka-sistemy-ska-pereshli-v-amur.html

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