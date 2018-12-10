"Амур" обыграл "Барыс"

"Амур" выиграл у "Барыса" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Игорь Руденков и Томаш Зогорна. У гостей гол в активе Кертиса Валка.

"Амур" набрал 27 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. У "Барыса" 50 очков и пятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Барыс" (Астана) - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Валк - 8 (Шевченко), 3:33 - 0:1. Руденков - 11 (бол., Рассказов, Зогорна), 14:04 - 1:1. Зогорна - 6 (Атюшов), 57:54 - 2:1.

Вратари: Аликин - Граховина (58:06).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 17 (6+5+6) - 38 (11+11+16).

Судьи: Кулаков, Овчинников.

10 декабря. Хабаровск. "Платинум-Арена".

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