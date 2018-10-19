Алексей Жамнов: "Решение об отставке Епанчинцева не было спонтанным. Оно назревало"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов прокомментировал решение руководства клуба об отставке главного тренера Вадима Епанчинцева и своем назначении временно исполняющим обязанности главного тренера команды.

– Думаю, что игра с рижанами стала поворотным моментом, - сказал Жамнов. – Но решение об отставке назревало, оно не было спонтанным. Руководство клуба было недовольно результатами. Пока я буду руководить командой, а дальше будет видно.

- Будет ли в ближайшее время изменения в составе?

- Состав у нас нормальный. Нужно подкорректировать некоторые нюансы. У нас есть игровые проблемы, которые мы будем убирать. (Марат Сафин)

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