Алексей Шевченко: "В тренерской "Магнитки" нашли устройство с микрофоном"

В тренерской магнитогорского "Металлурга" в Ледовом дворце Санкт-Петербурга во время четвертого матча финала Кубка Гагарина со СКА (2:3, 1-3) было обнаружено устройство. Как стало известно спецкору "СЭ" Алексею ШЕВЧЕНКО, оно было снабжено микрофоном и било током. Не исключено, что "Магнитка" отправит находку для разбирательства в лигу.
Напомним, по ходу пятничного матча уральский клуб дважды вел в счете, однако уступил. Решающую шайбу СКА провел в большинстве после спорного удаления Даниса Зарипова. Пятый и, возможно, решающий поединок пройдет в Магнитогорске в воскресенье, 16 апреля.
igogohruhru
Как выяснилось позже, это НХЛ подслушивает знаменитых российских тренеров, сначала выведывает секреты а потом током убивает нах. Читайте новую статью Шевченко.
02:53
Эд_19
Ну и 4,5 вольта конечно будет бить током, если на язык пробовать (как раньше заряд батареи проверяли). Но не настолько, чтоб почувствовать, притронувшись рукой ) Шевченко, не позорься уж )))
02:44
Эд_19
Походу Шевченко намного отстал от цивилизации )) Современный микрофон размером со спичечную головку и с элементом питания такого же размера. И спрятать эту кроху можно так, что никто никогда не найдёт без специальной аппаратуры. Но никак уж не с тремя батарейками Варта )) Это уровень 70-х годов прошлого века ) PS. Это самодельная зарядка для мобильного ;-) А раздули, будто шпионский детектив ))))
02:41
зенит-супер-чемпион
лучше бы нашли яйца.
02:39
LariKo
газбром, отпусти их всех - снизь цены на газ для всей России и сгинь!
02:23
beringer
Госпедяяя..что там у них подслушать то можно такого секретного?? Стопудово сами всунули чтоб ещё какой нибудь повод был поскандалить..смешно
02:16
novic
В чем спорность удаления? В том, что у Магнитки? Если бы такое же было у СКА, спорности бы не было?
02:15
shpakЪ
колхоз какой то, жесть :)
02:00