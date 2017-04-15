01:44 | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Шевченко: "В тренерской "Магнитки" нашли устройство с микрофоном"

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В тренерской магнитогорского "Металлурга" в Ледовом дворце Санкт-Петербурга во время четвертого матча финала Кубка Гагарина со СКА (2:3, 1-3) было обнаружено устройство. Как стало известно спецкору "СЭ" Алексею ШЕВЧЕНКО, оно было снабжено микрофоном и било током. Не исключено, что "Магнитка" отправит находку для разбирательства в лигу.

Напомним, по ходу пятничного матча уральский клуб дважды вел в счете, однако уступил. Решающую шайбу СКА провел в большинстве после спорного удаления Даниса Зарипова​. Пятый и, возможно, решающий поединок пройдет в Магнитогорске в воскресенье, 16 апреля.

 
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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (8)
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igogohruhru

Как выяснилось позже, это НХЛ подслушивает знаменитых российских тренеров, сначала выведывает секреты а потом током убивает нах. Читайте новую статью Шевченко.

02:53

Эд_19

Ну и 4,5 вольта конечно будет бить током, если на язык пробовать (как раньше заряд батареи проверяли). Но не настолько, чтоб почувствовать, притронувшись рукой ) Шевченко, не позорься уж )))

02:44

Эд_19

Походу Шевченко намного отстал от цивилизации )) Современный микрофон размером со спичечную головку и с элементом питания такого же размера. И спрятать эту кроху можно так, что никто никогда не найдёт без специальной аппаратуры. Но никак уж не с тремя батарейками Варта )) Это уровень 70-х годов прошлого века ) PS. Это самодельная зарядка для мобильного ;-) А раздули, будто шпионский детектив ))))

02:41

зенит-супер-чемпион

лучше бы нашли яйца.

02:39

LariKo

газбром, отпусти их всех - снизь цены на газ для всей России и сгинь!

02:23

beringer

Госпедяяя..что там у них подслушать то можно такого секретного?? Стопудово сами всунули чтоб ещё какой нибудь повод был поскандалить..смешно

02:16

novic

В чем спорность удаления? В том, что у Магнитки? Если бы такое же было у СКА, спорности бы не было?

02:15

shpakЪ

колхоз какой то, жесть :)

02:00

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