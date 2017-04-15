Алексей Шевченко: "В тренерской "Магнитки" нашли устройство с микрофоном"

В тренерской магнитогорского "Металлурга" в Ледовом дворце Санкт-Петербурга во время четвертого матча финала Кубка Гагарина со СКА (2:3, 1-3) было обнаружено устройство. Как стало известно спецкору "СЭ" Алексею ШЕВЧЕНКО, оно было снабжено микрофоном и било током. Не исключено, что "Магнитка" отправит находку для разбирательства в лигу.

Напомним, по ходу пятничного матча уральский клуб дважды вел в счете, однако уступил. Решающую шайбу СКА провел в большинстве после спорного удаления Даниса Зарипова​. Пятый и, возможно, решающий поединок пройдет в Магнитогорске в воскресенье, 16 апреля.