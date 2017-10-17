Алексей Шевченко: "В "Динамо" рассматривают трех кандидатов на место Воробьева"

Корреспондент отдела хоккея "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО в эфире онлайна на Ютуб-канале "СЭ" рассказал о возможных перестановках в московском "Динамо".

– Над Владимиром Воробьевым из "Динамо" сгустились тучи, уже есть три кандидата на его место, – сказал Шевченко. – Их имена я пока не могу назвать, но все они – россияне и известные тренеры. Сейчас бело-голубые сыграют три матча: против "Салавата Юлаева" дома и на выезде против "Витязя" и "Слована" – и это может решить судьбу тренера.

Воробьев работает отлично, и единственная проблема – отсутствие конкуренции в составе. Вот выставит "Динамо" условного Салминена или Карсумса на драфт отказов, а кто играть-то будет?