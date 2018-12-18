Алексей Макеев: "Витязь" знал, как будет играть ЦСКА"

Нападающий "Витязя" Алексей Макеев после победы над ЦСКА (2:0) отметил, что его команда знала, как сыграет соперник. У армейцев прервалась серия из 18 побед.

– Мы готовились к этому матчу. Знали, как играет ЦСКА, это очень хорошая команда. В общем, все получилось. Окончательно поверили в победу только тогда, когда прозвучала финальная сирена. Честно говоря, не обращали внимание на то, что у ЦСКА многие ведущие игроки могли не сыграть сегодня. У них был выходной, так что, до последнего думали, что все будут играть. (Владислав УТКИН)