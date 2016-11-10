Алексей Кудашов: "Северсталь" победила заслуженно"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" (1:4) отдал должное сопернику. По словам специалиста, череповецкая команда одержала заслуженную победу.

– За исключением третьего периода, не можем ничего занести себе в актив. Первый и третий период были полностью провалены, соперник победил заслуженно. Во втором периоде владели преимуществом, могли забить голы и поменять ситуацию. А так, соперника с победой.

– После паузы на игры сборных не удалось привести команду к единому знаменателю?

– Разницы в движении между "сборниками" и теми, кто тренировался здесь, не было. В полном составе была одна тренировка, но играли тем же составом, что и до перерыва, поэтому это не оправдание.

– Игра в большинстве в последнее время налаживается, но в меньшинстве команда проваливается матч за матчем. Видите в этом большую проблему?

– Видим проблему. Каждую игру одну-две пропускаем. Нельзя сказать, что мы над этим не работаем и не разбираем, иногда совершаем такие ошибки, о которых предупреждали и разговаривали.