Алексей Кудашов: "Авангард" не дал нам даже добросить до ворот"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после поражения от "Авангарда" (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что причиной поражения стала неуверенная игра в обороне. Также специалист отметил, что у тренерского штаба были мысли заменить голкипера по ходу встречи.

– "Авангард" с победой. Если говорить по игре… Почему "Авангард" сегодня забивал? Потому что они бросали, бросали много и нацелено, – сказал Кудашов. – Мы же в тех моментах, когда нужно было бросать, старались удержать шайбу. И здесь разница в атаке очевидна. Что касается обороны, я приведу такой пример. Когда счет был уже 6:1, игроки "Авангарда" пластались под шайбу. Не давали нам даже добросить до ворот. Мы же в решающие моменты и не блокировали броски, и недостаточно играли в единоборствах. Поэтому и сложился такой счет.

– Не было мыслей заменить вратаря?

– Были. Но если уже вратаря расстреливают в упор, с убойных позиций… Решили так.

– Оргвыводы последуют?

– Посмотрим.

– Не настораживает, что "Локомотив" уступает в матчах именно с топовыми соперниками?

– Если брать матчи с ЦСКА и "Йокеритом", то там были овертаймы. Равные были игры. Но естественно любое поражение настораживает. Я уже сказал, какие моменты не дают нам выиграть в таких матчах. А при игре равных соперников, это выходит на первый план.

– Может в предыдущем матче все силы оставили?

– "Авангард" прошлый матч провел со СКА. У всех игры идут через день, все выкладываются. Это не оправдание. (Анна ЛЕВЧЕНКО)