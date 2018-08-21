Алексей Красиков: "Сибири" однозначно надо выходить в плей-офф – это минимальная задача"

Вратарь "Сибири" Алексей Красиков​ считает, что для его команды минимальной задачей на сезон является выход в плей-офф. В прошлом сезоне новосибирский клуб занял 9-е место в Восточной конференции.

– Когда в середине прошлого сезона команду возглавил Юрзинов, клуб совершил рывок в таблице. Что пошло не так в последнем матче с "Трактором" (0:2), из-за которого "Сибирь" лишилась плей-офф?

– Такое бывает – это хоккей, - цитируют "Известия" Красикова. - Ты вроде выигрываешь, всё идет хорошо, потом один-два переломных момента – что-то где-то ломается, и команда перехватывает инициативу. Тут надо было находить в себе силы, переламывать игру. С приходом Владимира Владимировича мы стали немного больше играть в нападении, развязались руки у форвардов, начали больше играть командой. В результате во второй части сезона мы набрали колоссальное количество очков, но, к сожалению, всего одного очка не хватило, чтобы попасть в плей-офф. На матч с "Трактором" все выходили заряженными на победу, но в хоккее ничего нельзя заранее предугадать. Возможно, надо было быть спокойнее. Нас немного выбила из колеи олимпийская пауза. Перед ней мы были в идеальной форме. Три недели олимпийского перерыва – это половина летней предсезонки. После матча с "Трактором" было очень обидно, досадно. Настоящее опустошение. Минут 20 просто сидели молча – ни у кого не находилось слов, никто не хотел, чтобы сезон заканчивался так рано. Летом каждый сделал выводы. Многие ребята поехали на сборы: кто в Канаду, кто в Финляндию, кто в Швецию или в Чехию. Кто-то – в Сочи. Все работали с тренерами индивидуально, чтобы прибавить, выйти на новый уровень. Сейчас все понимают, что нам однозначно надо выходить в плей-офф – это минимальная задача.