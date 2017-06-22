Алексей Емелин: "Будет очень грустно, если "Лада" будет исключена из КХЛ"

Защитник Алексей Емелин в интервью "СЭ" выразил надежду, что "Ладу" не исключат из КХЛ. Напомним, что сам Емелин был взят "Вегасом" из "Монреаля" на драфте расширения.

– Следите за своими бывшими командами, "Ак Барсом" и "Ладой"?

– Да, слежу, но не так пристально. Когда бывает свободное время, читаю новости, смотрю турнирную таблицу КХЛ, статистику. Но не так часто удается это делать. Сейчас вот приехал к родителям в Тольятти. Но скоро вернусь обратно в Монреаль, будем думать, что делать дальше.

– Недавно из КХЛ исключили новокузнецкий "Металлург". И уже сгущаются тучи над вашей родной "Ладой", которая в рейтинге КХЛ находится низко.

– Печально, что исключили "Кузню". В таких провинциальных городах очень хорошие школы, и на их развитии очень плохо сказывается, когда команда мастеров уходит из элиты или вообще пропадает. Будет очень грустно, если такое же вновь случится с "Ладой". (Марат САФИН)