Алексей Анисимов: "Если клубы будут назначать судей на игры, то будет анархия"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов выступил против идеи назначения судей клубами на матчи чемпионата. Руководитель считает, что "каждый должен заниматься своим делом". Ранее с таким предложением выступил главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.

– Каждый должен заниматься своим делом. Откуда тренеры могут знать, в каком состоянии находится судья, – цитирует ТАСС Анисимова. – Я тренирую, ставлю тех или иных судей. Если я буду клубам давать разрешать назначать судей, то это будет анархия. Мы будем судить по правилам, так же как судили в регулярном чемпионате. Такое понятие "давать играть" было 10 лет назад. Каждая игра – это разный накал и подход. Если игра идет в рамках правил, то нарушения не фиксируют.