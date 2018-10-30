Александр Юдин: "Шипачев сбавил в скорости. Поэтому его нет в сборной"

Экс-защитник сборной России и вице-чемпион мира-2002 Александр Юдин поделился мнением о составе национальной команды на Кубок Карьяла.

- Почему в составе сборной есть Кузьменко и Бывальцев, которые не блещут результативностью?

- Главный тренер может взять в сборную хоть негров - так и напишите! Жаль, что не взяли Бурдасова. Что касается взятых, это ответственность главного тренера.

- Шипачева и Кагарлицкого хотели увидеть в списке?

- Я всегда за Вадима, но у него сейчас нет скорости. Он добавил в силовой борьбе как Дацюк, но у Паши есть скорость, а Шипачеву надо прибавлять?

- Баранцева и Педана взяли авансом?

- В сборную авансом не попадают. Еще человек 10 других могли взять на эту позицию. Этим парням надо воспользоваться шансом. Кто-то быстро попадает, кто-то как Костя Горовиков, который долго не попадал на чемпионаты мира, но в итоге у него два золота. (Евгений Белоусов)

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