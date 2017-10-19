Александр Осипов: "Могу рассказать тренерскому штабу "Спартака" все об "Авангарде"

Защитник "Спартака" Александр Осипов отметил, что у него не будет проблем влиться в коллектив после перехода из "Авангарда". Он также добавил, что готов рассказать тренерскому штабу все о своей бывшей команде.

– Новый этап в жизни, большие перемены. После первой тренировки эмоции самые положительные, многих ребят знаю, так что, думаю, проблем влиться в коллектив у меня не будет, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Осипова. - Ну а там лед покажет.



– Что, на ваш взгляд, у вас не получилось в Омске?

– Тут много факторов: и объективные, и субъективные. Может быть, где-то не повезло. Я думал об этом. Да, не получилось проявить себя должным образом, но у всех бывают взлеты и падения. Это был неудачный этап в моей карьере. Жизнь, правда, на этом не останавливается, а идет вперед, просто нужно сделать правильные выводы.



– Матч с "Авангардом" наверняка не будет для вас рядовым.

– Конечно. Буквально день назад мы ели за одним столом, а теперь будем уже по разные стороны баррикад, но это жизнь. Для меня это интересный момент.



– Что может помочь "Спартаку" добиться положительного результата?

– Отдаваться в каждом моменте, бороться за шайбу, верить в себя, в партнера, выкладываться по полной.



– Расскажете тренерам "Спартака" об омских секретах?

– Могу рассказать все от и до, так что если спросят, конечно скажу: "Авангард" знаю изнутри, знаю всю внутреннюю кухню.



– Чего вам хотелось бы добиться в этом сезоне в составе "Спартака"?

– В первую очередь, как только узнал о своем переходе в "Спартак", посмотрел в турнирную таблицу и немного расстроился – хочу, чтобы команда обязательно вышла в плей-офф и показала там хороший хоккей. Нужно не просто выйти в первый раунд плей-офф, а показать там зубы. Думаю, каждый игрок в составе команды хочет проявить себя.

Матч "Спартак" – "Авангард" состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени.